



Новое израильское лечение устраняет рак прямой кишки у 65% пациентов

Новый метод лечения, разработанный в Центре комплексного лечения рака Davidoff, позволяет устранить рак прямой кишки у 65% пациентов и снижает необходимость в хирургическом вмешательстве.



Комплексный онкологический центр Davidoff больницы "Бейлинсон", недавно провел исследование, показавшее, что разработанный новый метод лечения помог устранить рак прямой кишки у 65 процентов пациентов и предотвратил необходимость хирургического вмешательства у большинства из них.



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Рак прямой кишки составляет около 25 процентов случаев рака толстой кишки и обычно обнаруживается, когда он находится в местно-распространенном состоянии, поэтому требует многопрофильного лечения. В случае рака прямой кишки, который не дал метастазов, лечение обычно включает хирургическое вмешательство.



Однако операции по удалению опухолей прямой кишки часто приводят к серьезному ухудшению качества жизни пациента, а иногда хирургам приходится резецировать сам анус. Поэтому для многих пациентов важно избегать таких операций.



Новое исследование под руководством профессора Баруха Бреннера, директора онкологического отделения и отделения гастроинтестинальной онкологии в комплексном онкологическом центре Davidoff в больнице "Бейлинсон", показало, что сочетание иммунотерапии и самой передовой формы предоперационной химиолучевой терапии может значительно повысить шансы на излечение заболевания и избежать хирургического вмешательства. Предварительные результаты исследования показали, что у 65 процентов пациентов опухоли прямой кишки исчезли после нового терапевтического метода, и многим из них не потребовалось хирургическое вмешательство.



В связи с успехом исследования теперь оно будет расширено до многоцентрового исследования, которое будет проводиться в нескольких больницах Израиля и Германии под руководством профессора Бреннера и его команды.



"Это исследование очень многообещающее и может изменить то, как лечат рак прямой кишки во всем мире", — сказал профессор Бреннер. "Результаты указывают на потенциал этого нового терапевтического подхода, помогающего избавиться от опухоли нехирургическим путем, что повышает качество жизни пациента после наступления ремиссии. Хотя мы все еще находимся на стадии исследования, данные этого исследования показывают, что объединение иммунотерапии с предоперационным лечением действительно может повысить вероятность исчезновения опухоли".



Результаты были представлены на конференции Европейского общества медицинской онкологии желудочно-кишечного тракта (ESMO GI), которая недавно прошла в Мюнхене, Германия.

