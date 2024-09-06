



Медики рассказали, существует ли лечение от лихорадки Западного Нила

Настоящего лечения от лихорадки Западного Нила, которая после вспышки в Африке начала распространяться по Европе, не существует.



Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "УП. Жизнь".



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"80% людей, которые заразились вирусом лихорадки Западного Нила, переносят это заболевание без симптомов. Но, к сожалению, у 20% людей появляются клинические проявления. Чаще всего в гриппоподобной форме", - пояснил он.



По словам Кузина, инкубационный период после укуса составляет от одного дня до одной недели. У зараженных может резко повыситься температура тела. Также среди симптомов могут быть рвота и сыпь.



"Очень важно попытаться связать факт укуса комара с симптомами. В целом случаи, которые мы наблюдали, почти все одинаковые с точки зрения клинического течения. Это все лихорадочная форма, но в то же время эта болезнь может приводить к летальным случаям", - предупредил врач.



Кузин добавил, что необходимо применять такие персональные меры защиты, как репелленты и москитные сетки на окнах.



"Лечения против лихорадки Западного Нила не существует. Так же не существует и вакцины. Поэтому человек должен заботиться о персональной защите по крайней мере в течение летнего периода, когда происходит циркуляция комаров", - отметил он.