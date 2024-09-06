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Кампания Харрис собрала за август денег в три раза больше, чем команда Трампа
06.09.2024 14:34 Алина Груднева

Кампания Харрис собрала за август денег в три раза больше, чем команда Трампа

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала за август 361 миллион долларов.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Уточняется, что это почти в три раза больше, чем удалось собрать ее сопернику Дональду Трампу. Кампания республиканца получила в прошлом месяце 130 миллионов.

"Это дает Харрис явное финансовое преимущество за два месяца до выборов", - сообщили в ее команде.

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