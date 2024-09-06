



Азербайджан ищет новые рынки для сбыта газа в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна уже поставляет газ в восемь стран ЕС и имеет соглашения об удвоении экспорта к 2027 году. В ближайшее время к ним должны присоединиться еще три государства. А основным транзитером азербайджанского газа, должна стать Украина.



Европа ищет новые газовые соглашения, чтобы попытаться поддержать поставки после того, как потоки из России сократились в 2022 году. Потоки могут быть сокращены еще больше, когда в конце года истечет срок действия соглашения, позволяющего российскому газу транзитом проходить через Украину в Европейский Союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит России получать прибыль от транспортировки газа по трубопроводам страны.



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В прошлом году Азербайджан экспортировал 24 млрд кубометров природного газа, половина из которых пошла в Европу. Ожидается, что в этом году экспорт в Европу достигнет 13 млрд кубометров, а крупнейшими покупателем станет Италия. Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия начали получать газ на этой неделе.

