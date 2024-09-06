



Подробности пакета военной помощи Канады Украине

Канада планирует в ближайшие месяцы отправить в Украину 80 840 излишков небольших невооруженных ракет класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок, сообщил министр обороны Билл Блэр.



Канада объявила о первоначальной поставке 2160 невооруженных ракет CRV7 в июне. Каждая ракета CRV7 может быть оснащена боеголовками, предназначенными для поражения зданий, танков или солдат.



Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.



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Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.



По словам Блэра, Канада также пожертвует шасси 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобилей Coyote, которые канадские вооруженные силы больше не используют.



С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Канада выделила 4,5 млрд канадских долларов (3,3 млрд долларов США) на военную помощь.

