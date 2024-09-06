



Германия и Канада передадут Украине новую партию оружия

Германия собирается передать Украине 77 танков Leopard 1a5 в рамках военной помощи.



По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, новая партия будет передана в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.



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Кроме того, Германия планирует поставить еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Ожидается, что шесть установок будут переданы уже в этом году. Еще шесть Украина получит в 2025-м.



В свою очередь, Канада предоставит крупную партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за оказание военной помощи стране.



"Я рад, что здесь, на Рамштайне, представлены США, Великобритания, Франция, Италия. Хочу сказать это открыто, чтобы не было никаких спекуляций. Благодаря нашей общей отваге мы совершили очень важные операции, в частности, в Крыму. Эти операции позволили нам вернуть безопасность в Черное море и восстановить наш экспорт продовольствия", - сказал он.



По словам Зеленского, политика союзников по поводу дальнобойности не изменилась.



"Однако мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP – дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, оккупированной Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", - добавил он.