



Bild: Нападавший в Мюнхене пришел с оружием времен войны и штыком

В 9.10 утра, 5 сентября, в центре Мюнхена раздались выстрелы.



На фото тот самый стрелок, который ранее открыл огонь по полицейскому посту и после этого зашел на территорию Израильского консульства.



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Жители города смогли сфотографировать нападавшего. Судя по снимкам, эксперт по оружию Ларс Винкельсдорф предполагает, что речь идет о болтовой винтовке, карабине Маузера со штыком.



"Оружие стрелка, вероятно, является револьверной винтовкой времен Второй мировой войны. Возможно, карабин Маузера со штыком", - сказал он.