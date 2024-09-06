



Стрельба в Мюнхене. Новые детали

Все больше информации о преступлении становится доступно, и уже появились взрывоопасные детали, касающиеся оружия, использованного преступником. Как стало известно, стрелок применил длинноствольное оружие старой модели — винтовку с продольно-скользящим затвором. По данным издания Bild, человек, предположительно продавший оружие преступнику, сам обратился в полицию в четверг, после нападения.



Дилер объявился после стрельбы в Мюнхене: оружие продано накануне?



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Согласно опубликованной информации, этот человек узнал оружие по видеозаписям, сделанным очевидцами. Сообщается, что это оружие категории С, которое в Австрии может свободно продаваться через лицензированных оружейных дилеров при условии регистрации в течение шести недель после покупки. Однако преступник уже имел запрет на владение оружием, который был наложен после расследования в 2023 году. Если бы оружие было зарегистрировано, запрет на его владение был бы выявлен, и продажа не могла бы состояться. Этот факт позволяет предположить, что преступник продумал свои действия заранее.



Теракт в Мюнхене предотвращен: загадка вокруг мотива — полиция обращается к жителям города



Сегодня расследование дела «мюнхенского стрелка» все еще продолжается, и подозреваемый остается в центре внимания. Следователи активно работают над выяснением всех обстоятельств преступления, включая возможные мотивы. Полиция Мюнхена призвала жителей города предоставить видеозаписи инцидента через специальный портал — эти материалы могут оказаться важными для следствия.



Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС) отметил:

«Предыстория этого преступления требует дальнейшего выяснения".



Однако также добавил:

«Если кто-то паркуется прямо перед израильским консульством, затем с винтовкой обходит его и открывает огонь, это едва ли можно назвать совпадением".



К сожалению МИнистр забыл упомянуть, что парковку в данном районе практически не возможно найти, а возле Центра документации НС ее просто нет, по этому преступник мог просто припарковаться там - где было свободное место.



Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) выразил серьёзные подозрения относительно того, что нападение могло быть связано с годовщиной теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.



"Возможно, это преступление связано с этим событием. Это ещё предстоит выяснить", — заявил он вблизи места происшествия.



Позже, в вечернем эфире программы ZDF «Heute Journal», Зёдер отметил, что необходимо дождаться результатов расследования, чтобы точно понять, что стояло за этим преступлением.



Он также высоко оценил действия баварских силовых структур:

"Полиция действовала очень храбро, спокойно, но одновременно решительно, ликвидировав преступника. И, к счастью, не пострадало больше людей".