



В Индонезии Папа Франциск высмеивает "бездетных кошатниц"

Папа Франциск похвалил индонезийцев за то, что они отдают предпочтение большим семьям, а не домашним животным, во время первой остановки исторического тура по четырем странам Азии, высказав свое мнение по поводу рассуждений о "бездетных кошатницах".



Понтифик выступал вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо в зале, полном политиков, в президентском дворце в столице Джакарте. Он вызвал улыбки, вновь разжигая давние дебаты о бездетных владельцах домашних животных.



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Лидер Ватикана заявил, что Индонезия подает пример другим странам, где наблюдается снижение рождаемости.



"Продолжайте в том же духе, вы пример для всех, для всех стран, которые, возможно, и это может показаться смешным, где эти семьи предпочитают завести кошку или маленькую собачку вместо ребенка", — пошутил он.



"Это не может закончиться хорошо".







