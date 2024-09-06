Новости » Политика
В Индонезии Папа Франциск высмеивает "бездетных кошатниц"
06.09.2024 15:46 MIGnews.com

В Индонезии Папа Франциск высмеивает "бездетных кошатниц"

Папа Франциск похвалил индонезийцев за то, что они отдают предпочтение большим семьям, а не домашним животным, во время первой остановки исторического тура по четырем странам Азии, высказав свое мнение по поводу рассуждений о "бездетных кошатницах".

Понтифик выступал вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо в зале, полном политиков, в президентском дворце в столице Джакарте. Он вызвал улыбки, вновь разжигая давние дебаты о бездетных владельцах домашних животных.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Лидер Ватикана заявил, что Индонезия подает пример другим странам, где наблюдается снижение рождаемости.

"Продолжайте в том же духе, вы пример для всех, для всех стран, которые, возможно, и это может показаться смешным, где эти семьи предпочитают завести кошку или маленькую собачку вместо ребенка", — пошутил он.

"Это не может закончиться хорошо".



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы