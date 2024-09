Албанец с мачете и криком "Аллах Акбар" напал на полицейский участок в Германии

29-летний албанец с мачете напал на германский полицейский участок. Следователи расследуют возможный "радикальный исламистский мотив".



По словам прокуроров Кобленца, мужчина вошел в здание участка в западном городе Линц-на-Рейне, крича "Аллах акбар" и заявляя, что хочет "убить полицейских".



Прибывшие на место сотрудники полиции заперли входную дверь и дверь, ведущую во внутренний двор полицейского участка, оставив мужчину в ловушке.



"Сообщается, что обвиняемый пытался открыть их силой... но безуспешно", — добавляют прокуроры.



О ситуации был предупрежден спецназ, который нейтрализовал нападавшего с помощью электрошокера.



Во время обыска в его доме следователи обнаружили на стене нарисованную эмблему группировки "Исламское государство".

По словам прокуроров, подозреваемый албанец остается под арестом, расследование продолжается.



