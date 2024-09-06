



МУС прекращает разбирательство в отношении Хания, но с Дейфа обвинения не сняты

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что прекратил судебное разбирательство в отношении покойного лидера ХАМАСа Исмаила Хания после его смерти в Тегеране в конце июля.



В настоящее время МУС рассматривает запрос на выдачу ордеров на арест лидера ХАМАС Яйхи Синвара и военного командира террористической группировки Мухаммада Дейфа, который также был убит.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Главный прокурор суда также запросил ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта в связи с продолжающейся войной в Газе.

