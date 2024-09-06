Новости » Арабо-израильский конфликт
МУС прекращает разбирательство в отношении Хания, но с Дейфа обвинения не сняты
06.09.2024 19:45 MIGnews.com

МУС прекращает разбирательство в отношении Хания, но с Дейфа обвинения не сняты

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что прекратил судебное разбирательство в отношении покойного лидера ХАМАСа Исмаила Хания после его смерти в Тегеране в конце июля.

В настоящее время МУС рассматривает запрос на выдачу ордеров на арест лидера ХАМАС Яйхи Синвара и военного командира террористической группировки Мухаммада Дейфа, который также был убит.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Главный прокурор суда также запросил ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта в связи с продолжающейся войной в Газе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы