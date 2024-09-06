



РФ получит два типа баллистики от Ирана

Владимир Путин заключил в прошлом декабре оружейный договор с Ираном, который подразумевает поставку в Россию двух типов баллистических ракет малой дальности.



По данным Sky News, об этом сообщил военный аналитик Шон Белл.



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Эксперт считает, что получение Россией этих ракет является неизбежным. Военные РФ уже прошли специальное обучение в Иране.



"Они дадут России больший объем ракет, но это также означает, что ограниченные поставки российских ракет Искандер теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности - это вызывает большую обеспокоенность", - пояснил аналитик.

