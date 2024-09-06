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В Польше выявлены радиоактивные отходы
06.09.2024 23:28 Алина Груднева

В Польше выявлены радиоактивные отходы

В польском селе Седлец во Великопольском воеводстве выявлены радиоактивные отходы. 

По данным RMF FM, их нашли полицейские.

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В частности, были обнаружены примерно 50 разных источников отходов. Из-за этого в село были отправлены пожарные, а также  экологические и химические команды.

Образцы взяты на исследование. Для населения угрозы нет. Предполагается, что речь может идти о контейнерах с радием.

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