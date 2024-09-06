



Стрельба в Мюнхене: Ложное видео на платформе "X" провоцирует панику

Вся Германия с замиранием сердца следила за новостями о перестрелке между 18-летним вооружённым подростком и полицейскими в мюнхенском районе Максфорштадт, неподалёку от здания генерального консульства Израиля. Преступник, уроженец Австрии, был убит на месте. По данным полиции, в штаб-квартире правоохранительных органов Мюнхена подозревают, что произошедшее может быть «террористической атакой».



Некоторые жители Мюнхена стали очевидцами этого события и наблюдали за происходящим лично. Часть из них сняли инцидент на видео, опубликовав его на различных интернет-платформах. Хотя некоторые из этих видеозаписей подлинны — на них чётко можно распознать здания, площади и улицы района Максфорштадт, — появились и фальшивые ролики, которые ошибочно приписываются инциденту в Мюнхене. Один такой поддельный ролик привлёк особое внимание.



На видео показана перестрелка между полицией и преступником



В одном из видеороликов, опубликованном на платформе «X» (бывший Twitter), очевидец снимает из окна масштабную полицейскую операцию. На записи видно, как несколько полицейских направляют оружие на человека и стреляют. Прохожие с зонтиками наблюдают за происходящим под проливным дождём. Несколько полицейских машин стоят припаркованными на улице, некоторые только подъезжают. Вдалеке слышен вой сирен.



Заголовок к видео, написанный на французском языке, гласит: «Ещё фотографии стрельбы перед израильским консульством в Мюнхене, Германия. Террорист был ликвидирован немецкими силами безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет».



BR разоблачает поддельное видео



Однако, как сообщает Bayerischer Rundfunk (BR), видео вовсе не связано с перестрелкой в Мюнхене. На самом деле на записи запечатлена полицейская операция в Бонне, которая произошла в среду днём, 4 сентября. Согласно программе Tagesschau, два человека получили серьёзные ранения в ходе ссоры между двумя бездомными. Когда полиция попыталась арестовать одного из них, он выхватил нож, после чего полицейские застрелили его.



BR отмечает, что зрители могут понять, что действие видео происходит в Бонне, а не в Мюнхене, благодаря видимым на записи автосалону и ресторану быстрого питания. Кроме того, проливной дождь и мокрые улицы не соответствуют погодным условиям в Мюнхене, где в четверг весь день светило солнце.



Полиция предупреждает: ложные сообщения распространяются мгновенно



Видео из Бонна было растиражировано несколькими международными каналами на платформе «X» и ошибочно упоминало инцидент в Мюнхене, сообщает BR. Египетский новостной канал также распространил это видео.



Проблема распространения ложной информации известна и мюнхенской полиции. Власти опубликовали сообщение на «X» с просьбой к общественности не делиться видео или фотографиями инцидента, чтобы предотвратить распространение ложных сведений. Полиция подчёркивает, что такие сообщения могут быстро вызвать дезинформацию среди граждан. Поэтому всегда следует критически относиться к распространяемым видеоматериалам.