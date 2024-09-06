



ХАМАС не стремится к быстрому прекращению огня в Газе

Недавний документ ХАМАСа, цитируемый германской газетой Bild, раскрывает подробности психологической военной кампании, проводимой террористической группировкой с тех пор, как она похитила 251 заложника, в основном мирных жителей, во время бойни 7 октября на юге Израиля.



Ссылаясь на документ, таблоид Bild сообщает, что ХАМАС использует заложников, удерживаемых в Газе, чтобы улучшить свои позиции на переговорах с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, а в конечном итоге восстановить военный потенциал, уничтоженный в ходе продолжающейся войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Документ ХАМАСа, предположительно написанный весной 2024 года, как сообщается, был лично одобрен лидером террористической группировки Яхьей Синваром, поскольку был найден на его компьютере. Подробности о том, как он был передан немецкому изданию, не приводятся.



"Продолжать оказывать психологическое давление на семьи заключенных как сейчас, так и в течение первой фазы прекращения огня, чтобы усилить общественное давление на вражеское правительство", — говорится в досье ХАМАСа.



С 7 октября террористическая группировка регулярно публикует видеоролики, на которых заложники критикуют правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу и умоляют его обеспечить их освобождение.



"В ходе переговоров по второму этапу ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заключенных в качестве жеста доброй воли и передать сообщения их родственникам", — цитируется в документе.



В отчете Bild отмечается, что в документе не упоминается так называемый Филадельфийский коридор вдоль границы Газы с

Египтом, который, как считается, является одним из камней преткновения в текущих непрямых переговорах.



В докладе говорится, что ХАМАС не стремится к быстрому прекращению войны в Газе, а намеренно затягивает переговоры о прекращении огня с освобождением заложников, чтобы усилить давление на правительство и "истощить" армию.

