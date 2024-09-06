



Россия: три года тюрьмы, за проукраинскую песню, "оправдывающую терроризм"

Военный суд в северном российском городе Мурманске постановил, что Сергей Ковтонюк разместил на своей личной странице в социальной сети песню, "оправдывающую терроризм".



Молодой человек был приговорен к трем годам колонии по обвинению в терроризме, сообщает российская версия Barents

Observer . По данным Военного суда Северного флота, приговор основан на песне, которую Ковтонюк опубликовал в социальной сети VK в октябре 2022 года.



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Неясно, о какой песне идет речь, но, скорее всего, она связана с Украиной.



По данным ФСБ, публикация песни преследовала цель публичного "оправдания терроризма".



Сергей Ковтонюк "отрицательно оценивает" так называемую спецоперацию, говорится в заявлении службы безопасности, опубликованном в военной газете Северного флота.



Фамилия Ковтонюк имеет украинское происхождение, и молодой человек в интервью пропагандистскому СМИ Arctic TV подтверждает , что имеет родственников в Украине.



"Вот почему я опубликовал эту песню", — говорит он.

