



Остин: "Для дальнобойных ударов по России, Украина имеет свое оружие"

На пресс-конференции по итогам очередного "Рамштайна", министр обороны США "объяснил", почему Украине не дают возможности атаковать Россию дальними средствами поражения США.



По мнению Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому следует сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.



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"Есть несколько методов, как этого достичь. Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь. Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - сказал Остин.



Что же касается разрешения использования ATACMS для дальнобойных ударов по территории России, то Остин считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.



"У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, выходящие за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории", - сказал Остин.

