



В Польше уже находится батарея ПВО HAWK, которую Испания передала Украине

Испания передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Она уже находится в Польше.



Об этом сообщает Министерство обороны Испании. Как отметили в ведомстве, о передаче батареи сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна" в Германии.



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"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и сейчас находятся в Польше", - говорится в сообщении.



HAWK - полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который задумывался разработчиками как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Он способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.

