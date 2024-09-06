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В Польше уже находится батарея ПВО HAWK, которую Испания передала Украине
06.09.2024 20:14 MIGnews.com

В Польше уже находится батарея ПВО HAWK, которую Испания передала Украине

Испания передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Она уже находится в Польше.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании. Как отметили в ведомстве, о передаче батареи сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна" в Германии.

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"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и сейчас находятся в Польше", - говорится в сообщении.

HAWK - полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который задумывался разработчиками как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Он способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.
 

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