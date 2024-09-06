



Разведка США: К России по влиянию на выборы присоединились Китай и Иран

Россия является наиболее активным иностранным противником, пытающимся повлиять на президентские выборы в США 5 ноября, в то время как Китай больше сосредоточен на влиянии на предвыборную гонку, заявил высокопоставленный сотрудник разведки США.



По словам чиновника, Иран стал более активным, чем в прошлые циклы, активизировав свои усилия по влиянию на избирателей в преддверии президентских и парламентских выборов.



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Ранее на этой неделе Министерство юстиции США заявило, что российская кампания по дезинформации была направлена на обострение напряженности между израильтянами и евреями в США с целью повлиять на избирателей на президентских выборах в США 2024 года и исказить общественное мнение относительно войны в Украине.



В 277-страничном заявлении, опубликованном Министерством юстиции, прокуроры раскрыли масштабную российскую операцию под названием "Двойник", направленную на "тайное распространение российской правительственной пропаганды" с помощью поддельных профилей в социальных сетях, сфабрикованных влиятельных лиц, искусственного интеллекта и киберсквоттинга с целью влияния на общественное мнение.



Департамент сообщил, что одна из частей кампании по дезинформации была направлена на "воздействие на еврейские общины по всему миру, в первую очередь в Израиле и США". Российская компания Social Design Agency (SDA) разработала подробные инструкции о том, как выдавать себя за израильтян в Интернете и распространять фейковые статьи, продвигающие российскую версию событий, говорится в заявлении.

