Трамп подтвердил свои планы на Маска
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь рассказал, что хочет устроить в свою администрацию миллиардера Илона Маска в случае победы на предстоящих выборах.
По данным Axios, соответствующее заявление он сделал в Экономическом клубе Нью-Йорка.
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По словам Трампа, он намерен сформировать комиссию по эффективности госуправления, которая будет проводить финансовый аудит и контролировать эффективность работы федерального правительства.
Именно эту структуру и должен возглавить Маск. Сам предприниматель пообещал, что не будет получать зарплату за такую работу.