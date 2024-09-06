



Трамп подтвердил свои планы на Маска

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь рассказал, что хочет устроить в свою администрацию миллиардера Илона Маска в случае победы на предстоящих выборах.



По данным Axios, соответствующее заявление он сделал в Экономическом клубе Нью-Йорка.



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По словам Трампа, он намерен сформировать комиссию по эффективности госуправления, которая будет проводить финансовый аудит и контролировать эффективность работы федерального правительства.



Именно эту структуру и должен возглавить Маск. Сам предприниматель пообещал, что не будет получать зарплату за такую работу.