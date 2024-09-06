



Роналду установил новый головокружительный рекорд

Легендарный футболист Криштиану Роналду установил новый головокружительный рекорд в рамках первого тура Лиги наций-2024.



В частности, португальский форвард забил свой 900 гол в карьере.



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На уровне сборных, это был его 130 забитый мяч. Рекорд Роналду установил на матче против Хорватии, который завершился со счетом 2:1.



"Это многое для меня означает, я давно хотел достичь этой отметки. Я знал, что сделаю это. Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу", - прокомментировал Роналду.



По его словам, забить 900 голов - уникальное достижение в его карьере.