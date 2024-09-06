В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Президент США Джо Байден объявит о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" в Германии.
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По его словам, Байден объявит о выделении помощи на 250 миллионов долларов 6 сентября.
"Это позволит расширить возможности и будет отвечать постоянно развивающимся потребностям Украины", - пояснил Остин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить стране все необходимые средства, чтобы остановить российскую агрессию уже этой осенью.