



Путина поставили в тупик, - глава минобороны Британии

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области поставила Владимира Путина в тупик.



По данным Politico, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили.



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"Путин оставил части своей границы без защиты. Он все еще решает, какие шаги предпринять в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции", - подчеркнул он.



Хили подтвердил непоколебимую поддержку Украины Соединенным Королевством, назвав этот вопрос - приоритетом номер один.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ВСУ контролируют уже 1300 км российской территории.