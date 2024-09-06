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Путина поставили в тупик, - глава минобороны Британии
06.09.2024 12:31 Алина Груднева

Путина поставили в тупик, - глава минобороны Британии

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области поставила Владимира Путина в тупик.

По данным Politico, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили.

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"Путин оставил части своей границы без защиты. Он все еще решает, какие шаги предпринять в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции", - подчеркнул он.

Хили подтвердил непоколебимую поддержку Украины Соединенным Королевством, назвав этот вопрос - приоритетом номер один.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ВСУ контролируют уже 1300 км российской территории.

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