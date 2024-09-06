



Зеленский: нужно положить конец агрессии РФ уже этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров положить конец российской агрессии уже этой осенью.



Соответствующее заявление он сделал на заседании Контактной группы по вопросам обороны на авиабазе Рамштайн.



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"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - призвал Зеленский.



По его словам, за месяц Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными во время операции ВСУ в Курской области. Он подтвердил, что украинцы уже контролируют 1300 км российской территории.



"Путин планировал начать наступление на Сумы с Курской области. Сейчас нет никакой угрозы", - добавил он.