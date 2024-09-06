Новости » Политика
Бербок о стрельбе в Мюнхене: я не перестану бороться с антисемитизмом
06.09.2024 11:50 Алина Груднева

Бербок о стрельбе в Мюнхене: я не перестану бороться с антисемитизмом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала стрельбу возле консульства Израиля в Мюнхене.

Соответствующее заявление она сделала во время официального визита в Израиль.
 
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я выражаю солидарность с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем по поводу атаки. Это ужасный момент для всех нас. Антисемитизм затрагивает сердце нашего общества, и я не перестану с ним бороться", - сказала Бербок.

Напомним, что стрельба в центре Мюнхена произошла 5 сентября недалеко от Документационного центра истории национал-социализма. Стрелком оказался 18-летний австриец-исламист.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы