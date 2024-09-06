



Бербок о стрельбе в Мюнхене: я не перестану бороться с антисемитизмом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала стрельбу возле консульства Израиля в Мюнхене.



Соответствующее заявление она сделала во время официального визита в Израиль.



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"Я выражаю солидарность с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем по поводу атаки. Это ужасный момент для всех нас. Антисемитизм затрагивает сердце нашего общества, и я не перестану с ним бороться", - сказала Бербок.



Напомним, что стрельба в центре Мюнхена произошла 5 сентября недалеко от Документационного центра истории национал-социализма. Стрелком оказался 18-летний австриец-исламист.