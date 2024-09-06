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Глава МИД Израиля поздравил украинского коллегу с назначением
06.09.2024 13:55 Алина Груднева

Глава МИД Израиля поздравил украинского коллегу с назначением

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поздравил Андрея Сибигу с назначением на должность министра иностранных дел Украины.

"Я с нетерпением жду совместной работы по углублению нашей дружбы и нашего партнерства", - написал Кац.

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Ранее новый глава украинского МИДа сделал свое первое официальное заявление после назначения. Он пообещал изменить государственную политику в отношении украинцев за границей.

"Первые шаги в этом направлении уже сделаны — речь идет о е-Консул. МИД будет играть роль лидера в обеспечении всеми необходимыми законными правами наших граждан за границей. Мы налаживаем диалог, четко понимаем потребности наших граждан там. Будем увеличивать и расширять сеть консульских учреждений и повышать качество предоставления услуг", - отметил Сибига.

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