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Игорь Гиркин-Стрелков будет выпущен из колонии
06.09.2024 14:24 Алина Груднева

Игорь Гиркин-Стрелков будет выпущен из колонии

Игорь Гиркин-Стрелков будет выпущен из колонии, откуда отправится в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщает SHOT.

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"Адвокатам удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. В итоге Гиркину заменили лишение свободы на службу в "зоне спецоперации", - сказано в сообщении.

По словам источников, этот вопрос уже решен. Осталось лишь утрясти ряд формальностей.

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