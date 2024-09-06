



Игорь Гиркин-Стрелков будет выпущен из колонии

Игорь Гиркин-Стрелков будет выпущен из колонии, откуда отправится в зону боевых действий в Украине.



Об этом сообщает SHOT.



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"Адвокатам удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. В итоге Гиркину заменили лишение свободы на службу в "зоне спецоперации", - сказано в сообщении.



По словам источников, этот вопрос уже решен. Осталось лишь утрясти ряд формальностей.