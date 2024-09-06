Германия не изменила позицию относительно ударов Украиной по РФ
Германия не изменила свою позицию относительно ударов Вооруженными силами Украины по объектам в глубине территории РФ.
По данным The Guardian, такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус на полях "Рамштайна".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, Берлин выступает против того, чтобы Украина использовала переданное оружие для ударов в глубине РФ.
Несмотря на это, Германия продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.