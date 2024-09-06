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Германия не изменила позицию относительно ударов Украиной по РФ
06.09.2024 15:20 Алина Груднева

Германия не изменила позицию относительно ударов Украиной по РФ

Германия не изменила свою позицию относительно ударов Вооруженными силами Украины по объектам в глубине территории РФ.

По данным The Guardian, такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус на полях "Рамштайна".

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По его словам, Берлин выступает против того, чтобы Украина использовала переданное оружие для ударов в глубине РФ.

Несмотря на это, Германия продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

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