



Германия не изменила позицию относительно ударов Украиной по РФ

Германия не изменила свою позицию относительно ударов Вооруженными силами Украины по объектам в глубине территории РФ.



По данным The Guardian, такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус на полях "Рамштайна".



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По его словам, Берлин выступает против того, чтобы Украина использовала переданное оружие для ударов в глубине РФ.



Несмотря на это, Германия продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.