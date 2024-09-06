



Отец стрелка из школы в Джорджии обвинен в убийстве второй степени

Отец 14-летнего мальчика, обвиняемого в убийстве четырех человек в средней школе в Джорджии и ранении еще девяти человек, был арестован и ему предъявлены обвинения, включая убийство второй степени и непредумышленное убийство, поскольку он позволил своему сыну владеть оружием, сообщили власти.



54-летнему Колину Грею, отцу Кольта Грея, были предъявлены обвинения по четырем пунктам в непредумышленном убийстве, двум пунктам в убийстве второй степени и восьми пунктам в жестоком обращении с детьми, сообщил на пресс-конференции директор Бюро расследований Джорджии Крис Хоузи.



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"Эти обвинения исходят из того, что мистер Грей сознательно позволил своему сыну, Кольту, владеть оружием", — сказал Хоузи. "Его обвинения напрямую связаны с действиями его сына и позволением ему владеть оружием".



В Джорджии убийство второй степени означает, что человек стал причиной смерти другого человека, совершая при этом жестокое обращение второй степени с детьми, независимо от намерения. Оно карается тюремным заключением на срок от 10 до 30 лет, в то время как преднамеренное убийство и тяжкое убийство караются как минимум пожизненным заключением.



Непреднамеренное убийство означает, что кто-то непреднамеренно становится причиной смерти другого человека.

Власти предъявили 14-летнему Кольту Грею обвинение как взрослому в убийстве, совершенном в средней школе Апалачи.

