



Сын Байдена признал вину

Сын президента США Джо Байдена признал свою вину в уклонении от уплаты налогов.



По данным NBC News, также Хантер Байден признался в суде в подаче поддельной налоговой декларации.



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Он взял на себя ответственность по всем девяти пунктам обвинения незадолго до начала отбора присяжных.



Вынесение приговора состоится 16 декабря. По словам адвоката сына Байдена, обвиняемый таким образом избежит показательного судебного процесса.



"Хантеру Байдену грозит максимальное наказание в виде 17 лет лишения свободы", - сообщили в министерстве юстиции США.