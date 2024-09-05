



В США обвинили RT во вмешательстве в выборы 2024 года

Соединенные Штаты предъявили обвинения двум сотрудникам российского телеканала RT и ввели санкции в отношении главных редакторов финансируемого государством информационного агентства, обвинив их в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.



Генеральный прокурор Меррик Гарланд также объявил об аресте 32 интернет-доменов, которые были частью предполагаемой кампании "по обеспечению желаемого Россией результата", которым, по словам официальных лиц США, станет победа Дональда Трампа на выборах в ноябре.



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"Мы не потерпим попыток авторитарных режимов эксплуатировать нашу демократическую систему правления", — заявил Гарланд на заседании целевой группы по угрозам выборам Министерства юстиции.



"Мы будем неустанно и агрессивно противостоять попыткам России и Ирана, а также Китая или любого другого иностранного злонамеренного субъекта вмешаться в наши выборы и пресекать их", — заявил он.



В число 10 физических и двух юридических лиц, подпадающих под санкции Министерства финансов, входят главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее заместитель Елизавета Бродская.

