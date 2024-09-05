



Харрис принимает правила дебатов от Трампа

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис приняла правила, установленные для дебатов на следующей неделе с бывшим президентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщило агентство Associated Press .



Харрис и Трамп согласились принять участие в дебатах 10 сентября на канале ABC News, но разошлись во мнениях по поводу правил дебатов.



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События среды, 4 сентября произошедшие в результате письма, направленного предвыборным штабом Харриса в ABC News , по-видимому, ознаменовали завершение дебатов по поводу отключения микрофона.



Кампания президента Джо Байдена сделала отключение микрофонов , за исключением кандидата, чья очередь говорить, условием его решения принять любые дебаты в этом году. Некоторые помощники заявили, что теперь сожалеют об этом решении, заявив, что избиратели были защищены от возможности услышать вспышки гнева Трампа во время июньских дебатов. Плохое выступление Байдена в этих дебатах в конечном итоге привело к тому, что Байден снял свою кандидатуру с гонки.



После того, как Харрис пришла на смену Байдену и стала кандидатом своей партии на пост президента, ее предвыборный штаб выступил за использование микрофонов в прямом эфире на протяжении всех дебатов, заявив ранее, что такая практика "в полной мере позволит кандидатам обмениваться мнениями по существу".



Однако в среду в письме, полученном агентством Associated Press , советники Харрис написали, что она "будет в принципиально невыгодном положении из-за этого формата, который будет служить для защиты Дональда Трампа от прямого общения с вице-президентом".



"Мы подозреваем, что это главная причина, по которой его предвыборная кампания настаивает на отключении микрофонов", — добавили в ее штабе.



Несмотря на эти опасения, в заявлении кампании Харрис говорится: "Мы понимаем, что Дональд Трамп рискует вообще пропустить дебаты, как он уже угрожал сделать ранее, если мы не согласимся на предпочитаемый им формат".

