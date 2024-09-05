



Президент Колумбии добивается расследования покупки шпионского ПО Pegasus

Президент Колумбии Густаво Петро просит генеральную прокуратуру расследовать покупку шпионского программного обеспечения Pegasus на сумму 11 миллионов долларов, которое, по его словам, могло использоваться для слежки за оппозиционными политиками во времена предыдущей администрации.



За последнее десятилетие было неоднократно обнаружено, что шпионские технологии, включая Pegasus, использовались для взлома телефонов представителей гражданского общества, политической оппозиции и журналистов.



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В частности, шпионское ПО Pegasus, разработанное израильской фирмой NSO, было обнаружено на телефонах разных людей по всему миру, включая правозащитников.



"Как 11 миллионов долларов наличными могут покинуть страну на одном или двух самолетах из государственных учреждений… чтобы отправиться в Израиль и купить программное обеспечение, которое шпионит за мобильными телефонами, частной перепиской, политикой, возможно, на протяжении месяцев"? — сказал Петро в телевизионном эфире, ссылаясь на документацию, в которой подробно описывается покупка из Информационно-аналитического подразделения (UIAF).



Президент задается вопросом, подвергались ли нападениям он или другие политики, и на каком юридическом основании.

Петро просит директора УИАФ и начальника полиции передать соответствующие документы и программное обеспечение в генеральную прокуратуру, чтобы граждане могли быть уверены в том, что государство соблюдает их права.



"Нам нужно докопаться до сути вопроса", — говорит Петро.

