



Стармер: Приостановка экспорта оружия в Израиль была законным решением

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер защитил частичную приостановку его правительством экспорта оружия в Израиль, назвав ее "законным решением", сообщает AFP .



Стармер заявил, что сделанное заявление о приостановке действия 30 из 350 лицензий на экспорт оружия не означает изменения в поддержке Великобританией права Израиля на самооборону, и заявил, что союзники "понимают" действия Великобритании.



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"Это сложный вопрос, я это признаю, но это юридическое, а не политическое решение", — заявил Стармер законодателям во время еженедельной сессии вопросов премьер-министру в парламенте.



Он сказал, что решение было принято после проверки министерством иностранных дел действий Израиля в войне против ХАМАСа в Газе.



"Мы, конечно, будем поддерживать право Израиля на самооборону, но важно, чтобы мы соблюдали принципы международного верховенства права", — добавил Стармер.

