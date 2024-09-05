



Данон Совбезу: Вы забыли, почему мы в Газе? Окажите давление на ХАМАС

Совет Безопасности ООН собрался на первую сессию по заложникам в Газе. Посол Израиля потребовал от Совета пересмотреть свой подход. "Мы не остановимся, пока не вернем всех домой".



Совет Безопасности ООН собрался в четверг, 4 сентября для первого официального обсуждения ситуации с заложниками, удерживаемыми ХАМАСом в Газе.



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Это произошло после срочного призыва от имени посла Дани Данона, опубликованного сразу после сообщения о казни шести израильтян террористами ХАМАСа. Этот призыв поддержали США, Великобритания и Франция.



Доктор Эфрат Барон Харлев, директор Медицинского центра Шнайдера, которая приняла первых детей, освобожденных в результате сделок о заложниках, проинформировала Совет о вреде, нанесенном похищенным детям. Она рассказала о "14-летней девочке, которую большую часть времени держали в одиночном заключении, и сказала, что террористы, которые ее охраняли, сказали ей, что Израиля больше нет, и никто больше не заботится о ней и не любит ее".



Она рассказала о Шарон Кунио, которую похитили вместе с мужем Дэвидом и их трехлетней дочерью. "Когда они вернулись, худые, им потребовалось два дня, чтобы выйти из комнаты. Сегодня, спустя девять месяцев после возвращения, они все еще не вернулись к нормальной жизни".



Посол Данон рассказал о шести заложниках, казненных ХАМАСом после 330 дней плена, в течение которых они были лишены дневного света, сна, еды и предметов первой необходимости, а также доступа к Красному Кресту. На слушаниях он также зачитал шокирующие показания других заложников, вернувшихся из плена.



Данон зачитал показания Мии Регев, которая заявила, что "каждая женщина, которая была в плену у ХАМАС, подвергалась сексуальному насилию. Каждая из них. Это факт, как бы мы ни пытались его скрыть".



Он сказал членам Совета: "Вы, возможно, забыли, почему мы в Газе, но мы не забываем лица, семьи и требование освободить наших заложников. Сегодня я здесь, чтобы напомнить вам и всему миру, что мы никогда не забудем наших сыновей, дочерей, братьев и сестер, которые подвергаются насилию со стороны монстров. Мы не остановимся, пока не вернем всех домой".



"Сегодня я призываю Совет Безопасности направить свои ресурсы туда, где они нужны: на поддержку Израиля, давление на ХАМАС и недвусмысленное осуждение варварских террористических организаций, которые продолжают удерживать невинных людей. Настало время Совету ООН принять четкое и недвусмысленное решение", — заключил он.

