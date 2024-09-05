



Умерла подожженная своим бойфрендом спортсменка из Уганды

Угандийская спортсменка Ребекка Чептегей скончалась после того, как ее партнер нанес ей сильные ожоги во время ссоры.



Полиция сообщила , что 33-летняя марафонка была доставлена ​​в больницу в Кении после того, как в воскресенье ее бойфренд облил ее бензином .



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Федерация легкой атлетики Уганды опубликовала на сайте X следующее сообщение: "Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей сегодня рано утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем подобные действия и призываем к справедливости. Да упокоится ее душа с миром".



Дональд Рукаре, глава Олимпийского комитета Уганды, добавил: "Пусть ее нежная душа покоится с миром, и мы решительно осуждаем насилие в отношении женщин".



"Это был трусливый и бессмысленный поступок, который привел к потере великой спортсменки. Ее наследие будет жить вечно".



В интервью кенийскому новостному изданию The Star доктор Оуэн Менах, исполняющий обязанности директора учебно-консультативной больницы Moi в Элдорете, сказал в среду вечером: "Мы потеряли ее после того, как все ее органы отказали".



Начальник полиции округа Транс-Нзоя Джеремайя оле Косиом заявил в понедельник, что бойфренд Чептегеи, Диксон Ндиема, купил канистру бензина, вылил ее на нее и поджег во время ссоры.



По данным полиции, Ндима также получил ожоги и был госпитализирован в ту же больницу.



Родители Чептегея рассказали изданию The Star, что их 33-летняя дочь купила землю в Транс-Нзоя, чтобы находиться поближе к многочисленным спортивным тренировочным центрам округа.

