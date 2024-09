В социальных сетях публикуются видео с Кенигсплатц в Мюнхене.



В видео слышны звуки автоматной пальбы.



Сообщается о стрельбе у израильского консульства, расположенного на площади.

Gunfire heard in the vicinity of the Israeli consulate in Munich, Germany, local media reports; major police response underway https://t.co/YhRqmBpVwS