



Беларусь подняла истребители, чтобы сбить российские "Шахеды"

По сообщениям, в четверг, 5 сентября Беларусь подняла в воздух истребители, чтобы сбить российские беспилотники "Шахед" над своей территорией. По данным белорусского независимого военного наблюдательного органа Hajun Project, около часа ночи два ударных беспилотника "Шахед" вошли в юго-восточную часть Гомельского района Беларуси, граничащего с Украиной и Россией.



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Беларусь перебросила истребители с авиабазы ​​в Барановичах около 1:30, 2:20 и 3:10 утра, сообщило издание в Telegram. "В Гомельской области расстреливают "Шахеды", слышны взрывы", — сообщает Hajun Project.

