



США проигрывают новую гонку ядерных вооружений

Америка обладает одним из крупнейших стратегических ядерных арсеналов в мире — и одним из старейших. США могут доставлять ядерное оружие из шахт, глубоко в сердце Америки, с подводных лодок, бороздящих огромные океаны, или с бомбардировщиков, осуществляющих глобальное патрулирование. Ядерная энергетика на протяжении десятилетий поддерживала не только безопасность Америки, но и ее ближайших союзников. Но США теряют свое ядерное преимущество способами, которые глубоко затрагивают интересы Вашингтона.



Сегодня самый грозный противник США, Китай, наращивает свой ядерный арсенал, быстро штампуя пусковые платформы и боеголовки быстрее, чем могут быть заменены стареющие силы Америки. Ревизионистская держава, такая как Китай, наиболее эффективно сдерживается, когда сталкивается с противником, который имеет решимость и способность уравновесить свои силы в мирное время и, если сдерживание не сработает, лишить их победы в военное время. Спутниковые снимки ядерных сил Китая показывают, что этот баланс ухудшается.



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Четыре года назад часть пустыни на западе Китая была пустым песчаным ландшафтом. Теперь десятки ракетных шахт, которые могут держать континентальную часть США под угрозой, усеивают землю узором, видимым из космоса. Эта сцена разыгрывается по всему западному Китаю, где некогда бесплодные пустынные участки превратились в обширные ракетные поля. Пентагон оценивает , что Китай заложил и завершил по меньшей мере 300 новых шахт — резкое расширение по сравнению с 20 стационарными пусковыми установками, которые Пекин эксплуатировал десятилетиями. Высокопоставленный представитель министерства обороны США недавно сообщил , что Китай начал загружать эти шахты ракетами межконтинентальной дальности. Это не говоря уже о более защищенных дорожно-мобильных системах Пекина, которые также могут держать под угрозой территорию США, но менее уязвимы для упреждающего удара. Пентагон сообщил Конгрессу , что пусковые установки межконтинентальных ракет Китая в общей сложности превосходят 400 шахт Америки, загруженных 54-летними Minuteman III. Таким образом, Китай превысил зону охвата нацеливания устаревающих наземных возможностей США.



И Китай строит не только шахты. Пекин также выделяет огромные ресурсы на расширение досягаемости своего морского флота, в котором размещены ракеты большой дальности. С 2007 года Китай эксплуатирует подводные лодки типа 094, которые не могут нацеливаться на континентальную часть США из своих вод. Чтобы угрожать Калифорнии, лодкам типа 094 придется заходить глубоко в Тихий океан — нелегкая задача, поскольку ВМС США могут легко обнаружить их громкие акустические сигнатуры. Но в настоящее время Пекин расширяет возможности своей верфи в Бохае для производства нового класса подводных лодок с баллистическими ракетами. Ожидается, что лодка типа 096 будет тише и будет вооружена оружием большей дальности, чтобы держать США под угрозой из прибрежных вод.



Тем временем атрофированные верфи Америки изо всех сил пытаются создать подводную лодку с баллистическими ракетами следующего поколения, способную запускать ракеты и уклоняться от спутниковой разведки. В апреле ВМС США объявили, что первая подводная лодка класса Columbia , изначально запланированная к поставке как раз в то время, когда подводные лодки класса Ohio начнут подходить к концу своего срока службы в 2027 году, будет отложена на 12–16 месяцев.



Китай также расширяет и совершенствует свои ядерные возможности воздушного базирования. Недавно Пекин переназначил ядерную роль бомбардировщику H-6, оснастив его возможностью дозаправки в воздухе, чтобы расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мае Китай опубликовал кадры, на которых H-6 проводит летные испытания новой баллистической ракеты воздушного базирования, которая, как подозревает Пентагон, способна нести ядерное оружие. Такой вариант удара усилил бы давление на Гуам, критически важный логистический центр, позволяющий США защищать своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июля канадские и американские ВВС перехватили два бомбардировщика H-6, проводивших совместные учения с Россией недалеко от Аляски.



Но еще большее беспокойство вызывает продолжающаяся разработка Пекином дальнего стелс-бомбардировщика . Ожидается, что H-20 будет способен нести ядерное оружие и сможет наносить удары по частям континентальной части США. До сих пор США не сталкивались с угрозой дальнего стелс-бомбардировщика, не говоря уже о том, что он способен нести ядерное оружие. Таким образом, Китай агрессивно наращивает стратегическую ядерную триаду наземного, морского и воздушного базирования, чтобы конкурировать с американскими.



Однако Вашингтон шокирующе самоуспокоен. Несмотря на то, что две двухпартийные комиссии недавно призвали к ядерному возрождению Америки, ни президент Джо Байден, ни кандидаты в президенты вице-президент Камала Харрис и Дональд Трамп не привлекли значительного внимания общественности к захватывающему дух наращиванию Китаем. Это должно измениться. США должны обновить свой быстро стареющий арсенал, чтобы оставаться конкурентоспособными против Китая, России и Северной Корее, которые также модернизируют свои соответствующие силы. Сдерживание этих распространяющихся угроз требует немедленной загрузки дополнительных боеголовок на ракеты шахтного базирования и ускоренной кампании по строительству подводных лодок. Лидеры Америки должны энергично публично заявить об этих мерах, или рискнуть балансом решимости и возможностей, который сохранял мир великих держав со времен Второй мировой войны.

