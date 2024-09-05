



Мишель Барнье стал новым премьер-министром Франции

Французское правительство получило нового премьер-министра. Им был избран Мишель Барнье.



Ранее 73-летний Барнье возглавлял переговоры с ЕС и Великобританией относительно “Брексит”.



Барнье успел побывать в разных правительствах Франции, но также успел отметиться в роли еврокомиссара.



В администрации президента Франции это событие прокомментировали так:



“Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, во время которых, в соответствии со своим конституционным долгом, президент гарантировал, что премьер-министр и будущее правительство будут отвечать условиям, которые позволят им быть максимально стабильными и дадут им возможность объединить как можно более широкую поддержку”.







