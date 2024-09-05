



Зеленский о причинах операции в Курске, ударе по Полтаве и планах победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил причины проведения военной операции в Курской области России. По его словам, эта операция была необходима из-за недостатка дальнобойного оружия, которое нужно для эффективного уничтожения российских войск на значительном расстоянии.



"Нехватка дальнобойных средств заставила нас искать альтернативные решения, что в итоге привело к успешной операции в Курской области", – заявил Зеленский в интервью NBC News.



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Президент также сообщил, что Россия планировала создать буферную зону вдоль украинской границы, однако благодаря наступлению ВСУ в Курской области эти планы были сорваны. Зеленский отметил, что эта операция была проведена с целью избежать ситуации обороны, как это произошло ранее при прорыве российских войск на Харьковщине.



Кроме того, Зеленский прокомментировал недавний ракетный удар по учебному центру в Полтаве, подчеркнув, что люди не успели укрыться в бомбоубежищах из-за быстрого подлета ракеты.



Президент также рассказал о плане победы Украины, который он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом. Этот план, по словам Зеленского, должен продемонстрировать готовность западных союзников поддержать полную победу Украины, а не только сдерживание российской агрессии.



Зеленский также подтвердил, что Украина не информировала администрацию президента США о своих планах на операцию в Курской области. "Мы никого не информировали, и это было сделано не из-за недоверия, а для предотвращения утечек информации", — пояснил президент. По его словам, Украина уже сталкивалась с подобными проблемами во время подготовки южной операции, когда информация о наступлении попала к россиянам, что позволило им подготовиться.



Чтобы обеспечить успех операции, круг посвященных был предельно ограничен, даже украинская разведка не была в курсе плана. "Именно этот подход обеспечил неожиданность и успешность операции в Курской области", — резюмировал Зеленский.



