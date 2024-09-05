



Поврежденная градирня на ЗАЭС подлежит сносу, – глава МАГАТЭ

Градирня на оккупированной Запорожской атомной электростанции серьезно повреждена августовским пожаром и, вероятно, подлежит сносу. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по результатам посещения станции.



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В ходе своего визита Гросси осмотрел повреждения и отметил, что это большое сооружение непригодно для дальнейшего использования, поэтому его, скорее всего, придется снести. Гросси впервые получил возможность оценить масштаб ущерба, побывав внутри градирни, сообщает Reuters.



Кроме того, глава МАГАТЭ осмотрел насосную станцию, которая обеспечивает станцию водой, запасы которой сократились после разрушения Каховской дамбы, а также хранилище ядерного топлива.



Во время визита в Киев Гросси встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив ситуацию на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что ситуация на станции остается крайне хрупкой.



Пожар на Запорожской АЭС произошел 11 августа. По данным украинских властей, причиной пожара стала халатность российских оккупантов, или даже возможный умышленный поджог. Хотя утечки вредных веществ не было зафиксировано, станция продолжала работать в штатном режиме. Эксперты МАГАТЭ не смогли установить точную причину пожара, но украинские власти уверены, что ответственность за инцидент лежит на российских силах, оккупирующих станцию с 2022 года.