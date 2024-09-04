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Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых
04.09.2024 13:14 Катя Шульц

Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего вражеского обстрела.  

ГСЧС удалось спасти из-под завалов 12 человек. 
 
Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет). 
 
Психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.   
 
К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.


 

Фоторепортаж
Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых
Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых | Фото 1
Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых | Фото 2
Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых | Фото 3
Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых | Фото 4
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