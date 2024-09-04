



Во Львове завершены спасательные работы - 7 погибших, 53 раненых

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего вражеского обстрела.



ГСЧС удалось спасти из-под завалов 12 человек.



Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет).



Психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.



К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.





