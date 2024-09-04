Лукашенко подписал указ о помиловании десятков политзаключенных
Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, осужденных за проведение антиправительственных демонстраций.
Их обвиняли в "преступлениях протестной направленности".
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В частности, Лукашенко помиловал семерых женщин и 23 мужчин. Поясняется, что большинство из них воспитывают несовершеннолетних и малолетних детей.
За нынешний год это уже третий его указ о помиловании осужденных.