Макрон почти определился с новым премьером Франции
До конца дня, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра страны.
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
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Имя нового премьера будет объявлено по итогам консультаций Макрона с политиками. Кого именно президент Франции хочет назначить на этот пост, информация пока что держится в тайне.
По версии французских СМИ, самый вероятным кандидатом будет глава северного региона О-де-ФрансКсавье Бертран.