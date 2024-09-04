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Макрон почти определился с новым премьером Франции
04.09.2024 17:32 Алина Груднева

Макрон почти определился с новым премьером Франции

До конца дня, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

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Имя нового премьера будет объявлено по итогам консультаций Макрона с политиками. Кого именно президент Франции хочет назначить на этот пост, информация пока что держится в тайне.

По версии французских СМИ, самый вероятным кандидатом будет глава северного региона О-де-ФрансКсавье Бертран.

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