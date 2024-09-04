



Meta не будет автоматически удалять лозунг "От реки до моря"

Совет по надзору компании Meta Platforms объявил, что Facebook не должна автоматически удалять со страниц пользователей лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной".



"Контекст имеет решающее значение. Удаление политических лозунгов - это не решение. Должно быть место для дебатов, особенно во времена кризисов и конфликтов", - сказала сопредседатель Совета по надзору Памела Сан Мартин.



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В Meta ответили, что приветствуют рассмотрение советом рекомендаций по этому вопросу.



В свою очередь, Антидиффамационная лига объявила, что это решение является "близоруким".



"Использование этой фразы приводит к тому, что члены еврейской и произраильской общины не чувствуют себя в безопасности", — сказано в заявлении.