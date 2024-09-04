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В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет
04.09.2024 21:46 Алина Груднева

В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет

В среду, 4 сентября, в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого были граждане Швейцарии.

По данным RMF24, воздушное судно Cessna 172  рухнуло в озеро Ледницке недалеко от Познани. 

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К счастью, оба граждан Швейцарии не пострадали. Самолет не затонул. В операции по спасению участвовали пять спасательных катеров. 

Было установлено, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку.

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