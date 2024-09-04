В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет
В среду, 4 сентября, в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого были граждане Швейцарии.
По данным RMF24, воздушное судно Cessna 172 рухнуло в озеро Ледницке недалеко от Познани.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
К счастью, оба граждан Швейцарии не пострадали. Самолет не затонул. В операции по спасению участвовали пять спасательных катеров.
Было установлено, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку.