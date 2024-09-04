



Нетаниягу подверг критике иностранную прессу за ложные сообщения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал иностранную прессу за ложные сообщения по поводу гуманитарной ситуации в Газе.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для зарубежных СМИ.



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По его словам, за время военной операции ЦАХАЛа в Газе были уничтожены примерно 17000 - 18000 террористов ХАМАСа. По версии минздрава Газы, который находится под контролем террористической организации, погибли около 41 тысячи человек.



Нетаниягу пояснил иностранным журналистам, что Израиль принимает все необходимые меры предосторожности, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.



"Мы считаем, что каждая смерть мирного жителя - это трагедия. Для ХАМАСа каждая смерть мирного жителя - это стратегия", - подчеркнул он.



Нетаниягу также добавил, что все прогнозы относительно массовых жертв среди мирного населения из-за операции в Рафиахе оказались неверными.



"Сообщите честно, потому что вы обвинили нас в чем-то возмутительном и ложном. Израильская армия делает то, чего не делала ни одна другая армия в истории, и будет продолжать это делать", - добавил он.