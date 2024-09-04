



Макрон решил не торопиться с назначением нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил объявление своего решения о назначении нового премьер-министра страны.



Ожидалось, что он объявит имя нового премьера до конца дня, 4 сентября.



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По сообщениям во французских СМИ, он решил рассмотреть других кандидатов на этот пост.



Ранее потенциальным премьером Франции в медиа называли главу северного региона О-де-Франс Ксавье Бертрана.