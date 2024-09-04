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Макрон решил не торопиться с назначением нового премьера Франции
04.09.2024 21:15 Алина Груднева

Макрон решил не торопиться с назначением нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил объявление своего решения о назначении нового премьер-министра страны.

Ожидалось, что он объявит имя нового премьера до конца дня, 4 сентября.

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По сообщениям во французских СМИ, он решил рассмотреть других кандидатов на этот пост.

Ранее потенциальным премьером Франции в медиа называли главу северного региона О-де-Франс Ксавье Бертрана.

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