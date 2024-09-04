



Беларусь стянула военных и технику к границе с Литвой

Беларусь стянула военную технику и силы 19-й механизированной бригады Вооруженных сил к границе с Литвой.



Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусски Гаюн".



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Уточняется, что эшелон формировался на станции Заслоново 31 августа. К 1 сентября военные были замечены в окрестностях Минска. Они продвигались в западном направлении.



В тот же день вооруженные силы и военная техника прибыли на станцию Гудогай, которая находится в 7 км от границы с Литвой.



"На текущий момент подразделения ВС РБ не создают военной угрозы для Литвы", - сообщили наблюдатели.